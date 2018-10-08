Рабочий погиб при взрыве газового баллона на пороховом заводе в Перми

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще двое пострадали в результате взрыва газового баллона без последующего горения на территории Пермского порохового завода. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого ГУ МЧС в понедельник.

"Разрушений здания нет. Со слов диспетчера предприятия, происшествие на технологический процесс не повлияет", - сказал представитель ведомства.

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального Минздрава, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Информация об инциденте поступила в МЧС в 12:00 по местному времени (10:00 по Москве). На место выехали следователи регионального управления СКР для выяснения причин происшествия.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что взрыв произошел рядом со зданием одного из цехов.