Число жертв взрыва баллона на пороховом заводе в Перми выросло до двух

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в результате взрыва газового баллона на территории Пермского порохового завода скончался в больнице.

"Два человека погибли. Один из пострадавших скончался в больнице, не приходя в сознание", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в понедельник.

Взрыв газового баллона на территории Пермского порохового завода произошел днем в понедельник рядом с одним из цехов. Ранее сообщалось, что в результате инцидента погиб один человек, двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Разрушений здания нет. Происшествие на технологический процесс не повлияло.

Региональное управление СКР проводит доследственную проверку этого происшествия.