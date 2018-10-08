На юге России завершилось самое крупное в регионе учение за последние 30 лет

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Каспийске подвели итоги масштабного командно-штабного учения, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Южного военного округа.

"В Каспийске состоялось подведение итогов самого крупного учения за последние 30 лет, которое проводилось на Северном Кавказе под руководством командующего войсками округа", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в совещании приняли участие офицеры управления округа, командующие, их заместители, начальники штабов всех объединений ЮВО, а также командиры более 20 соединений и воинских частей, задействованных в учении. Совещание прошло под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова.

"Всего в течение недели к выполнению задач оперативной и боевой подготовки было привлечено более 7 тыс. военнослужащих и задействовано около 2,5 тыс. единиц военной техники, включая авиацию и корабли", - сообщили в пресс-службе.

Элементы учения прошли в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском крае, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Северной и Южной Осетии

"В эпизодах тактических действий были использованы современные методы борьбы с крылатыми ракетами в составе корабельных и авиационных групп при поддержке береговых средств радиоэлектронной разведки и ПВО, уничтожения ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника, отражения атак диверсионных разведывательных групп, огневого поражения в составе разведывательно ударных и огневых контуров и др. Корабли Каспийской флотилии выполнили боевые стрельбы с применением ракетных комплексов "Калибр", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе округа также отметили, что в ходе маневров учитывался боевой опыт вооруженных конфликтов в Сирии, Чечне и Южной Осетии.