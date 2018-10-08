Три человека погибли из-за взрыва баллона на пороховом заводе в Перми

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Число жертв взрыва газового баллона на территории Пермского порохового завода выросло до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Умер второй госпитализированный", - сказал представитель пресс-службы.

По словам собеседника, в результате происшествия на Пермском пороховом заводе один человек погиб на месте инцидента, еще двое умерли в больнице.

Взрыв газового баллона на территории Пермского порохового завода произошел днем в понедельник рядом с одним из цехов. Ранее сообщалось, что в результате инцидента погиб один человек, еще двоих доставили в больницу. Позже один из госпитализированных скончался, не приходя в сознание.

Разрушений здания нет, происшествие не повлияло на технологический процесс. Региональное управление СКР проводит доследственную проверку.