Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе Москва - Сочи

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса Москва - Сочи, мужчину задержали сразу после посадки, сообщает в понедельник пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.

Установлено, что во время полета мужчина нарушал общественный порядок и не реагировал на замечания бортпроводников.

"После приземления к воздушному судну незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Пассажир был задержан и доставлен в дежурную часть ЛОП в аэропорту Сочи, а затем направлен на медицинское освидетельствование", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Москвы привлечен к административной ответственности по ст.20.1 (мелкое хулиганство) и 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).