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МИД РФ назвал обвинения Запада в адрес РФ попыткой отвлечь внимание от собственных киберопераций

Есть обновление от 20:02

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Выдвигаемые в адрес России обвинения в якобы совершении кибератак призваны отвести внимание мирового сообщества от собственных усилий США и союзников по подготовке к кибероперациям, пояснили "Интерфаксу" в МИД РФ.

"Нет никаких сомнений в том, что кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов и подготовке к кибероперациям. Напомним в этой связи, что НАТО объявило киберпространство четвертой "операционной" средой, на которую распространяется статья 5 Вашингтонского договора", - отметили в ведомстве.

"Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность. Они чреваты дальнейшей эскалацией напряженности и повышением рисков инцидентов", - подчеркнули на Смоленской площади.

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Теги: МИД РФ, США

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