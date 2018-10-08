Послу Нидерландов вручили в МИД РФ ответную ноту

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В ходе посещения послом Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос МИД РФ ей была вручена ответная нота, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ответ на полученную 4 октября ноту МИД Нидерландов Джонс-Бос была вручена ответная российская нота. В ней подчеркивается, что российская сторона расценивает инцидент с задержанием и выдворением российских граждан как провокацию в связи с линией Российской Федерации в ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия - ИФ), направленной против политизации деятельности этой авторитетной международной структуры и придания ей атрибутивных функций в нарушение КЗХО (Конвенции по запрещению химического оружия - ИФ) и устава ООН", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Послу было указано на контрпродуктивность продолжения участия Нидерландов "в провокационных пропагандистских кампаниях, направленных против России, последним примером которых стала состоявшаяся 4 октября в Гааге пресс-конференция, в ходе которой прозвучали обвинения о якобы имевшей место подготовке представителями России кибероперации против ОЗХО в апреле 2018 г".

"Подобные шаги официальной Гааги наносят невосполнимый ущерб двусторонним отношениям, вся ответственность за который полностью лежит на нидерландской стороне", - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Джонс-Бос была вызвана в министерство иностранных дел. Как сообщали в министерстве, посол была вызвана "в связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге".

Нидерландский посол пробыла в российском внешнеполитическом ведомстве почти час. По ее окончании она сообщила, что Нидерланды не будут терпеть нарушения международного права со стороны России.

На прошлой неделе министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британских коллег смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Среди целей хакеров были названы данные по расследованию отравления в Солсбери, а также о крушении авиалайнера MH17 в 2014 году на востоке Украины.