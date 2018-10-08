Для участников и организаторов побоища на Хованском кладбище потребовали до 13 лет колонии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Гособвинение запросило 13 лет колонии строгого режима для бывшего начальника территориального отделения ритуального обслуживания N3 государственного бюджетного учреждения (ГБУ) города Москвы "Ритуал" Александра Чабуева, обвиняемого в организации массовой драки на московском Хованском кладбище весной 2016 года.

"В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил суд признать Чабуева виновным по предъявленному обвинению и предложил назначить ему наказания в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили "Интерфаксу" в Мосгорсуде в понедельник.

Кроме того, гособвинитель попросил лишить Чабуева права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и хозяйственных полномочий, сроком на три года после отбывания наказания, уточнили в суде.

Еще 15 подсудимым прокурор также попросил назначить наказание в виде реального лишения свободы - от 4 до 12 лет колонии общего и строгого режима, в зависимости от тяжести предъявленного обвинения, добавил собеседник агентства.

В зависимости от роли каждого фигурантам вменяется организация массовых беспорядков, участие в массовых беспорядках, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть двух человек, а также превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 1 ст. 212 УК РФ, ч. 2 ст. 212 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, Чабуев и соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов - граждан республики Таджикистан - с территории Хованского кладбища.

В ходе расследования уголовного дела один из участников драки Сергей Ульихин признал вину в полном объеме и дал показания, изобличающие других соучастников преступлений, еще один фигурант - Владимир Колесников признал вину частично, сообщили ранее в Следственном комитете.

В отношении остальных участников массовых беспорядков, которые объявлены в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельное производство.

14 мая 2016 года у центрального входа на Хованское кладбище произошла массовая драка с перестрелкой. По данным полиции, в драке приняли участие около 200 человек, большинство - уроженцы Центральной Азии и Северокавказского региона РФ. В результате конфликта погибли три человека, более 30 человек были ранены. Кроме того, пострадали посетители кладбища: нападавшие избили пожилую пару, которая пришла навестить могилу сына. У них пытались забрать машину, чтобы сбежать.

В декабре прошлого года Щербинский суд Москвы приговорил пятерых уроженцев Центральной Азии к трем годам колонии за участие в драке. Все они в августе вышли на свободу после того, как Мосгорсуд зачел им в сроки лишения свободы время нахождения под стражей из расчета - день за 1,5 в колонии общего режима.