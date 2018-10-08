В России Конфликт на Хованском кладбище

Для участников и организаторов побоища на Хованском кладбище потребовали до 13 лет колонии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Гособвинение запросило 13 лет колонии строгого режима для бывшего начальника территориального отделения ритуального обслуживания N3 государственного бюджетного учреждения (ГБУ) города Москвы "Ритуал" Александра Чабуева, обвиняемого в организации массовой драки на московском Хованском кладбище весной 2016 года.

"В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил суд признать Чабуева виновным по предъявленному обвинению и предложил назначить ему наказания в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили "Интерфаксу" в Мосгорсуде в понедельник.

Кроме того, гособвинитель попросил лишить Чабуева права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и хозяйственных полномочий, сроком на три года после отбывания наказания, уточнили в суде.

Еще 15 подсудимым прокурор также попросил назначить наказание в виде реального лишения свободы - от 4 до 12 лет колонии общего и строгого режима, в зависимости от тяжести предъявленного обвинения, добавил собеседник агентства.

МоскваЭкс-директора Хованского кладбища заподозрили в вымогательстве у мигрантовЭкс-директора Хованского кладбища заподозрили в вымогательстве у мигрантовЧитать подробнее

В зависимости от роли каждого фигурантам вменяется организация массовых беспорядков, участие в массовых беспорядках, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть двух человек, а также превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 1 ст. 212 УК РФ, ч. 2 ст. 212 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, Чабуев и соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов - граждан республики Таджикистан - с территории Хованского кладбища.

В ходе расследования уголовного дела один из участников драки Сергей Ульихин признал вину в полном объеме и дал показания, изобличающие других соучастников преступлений, еще один фигурант - Владимир Колесников признал вину частично, сообщили ранее в Следственном комитете.

В отношении остальных участников массовых беспорядков, которые объявлены в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельное производство.

14 мая 2016 года у центрального входа на Хованское кладбище произошла массовая драка с перестрелкой. По данным полиции, в драке приняли участие около 200 человек, большинство - уроженцы Центральной Азии и Северокавказского региона РФ. В результате конфликта погибли три человека, более 30 человек были ранены. Кроме того, пострадали посетители кладбища: нападавшие избили пожилую пару, которая пришла навестить могилу сына. У них пытались забрать машину, чтобы сбежать.

В декабре прошлого года Щербинский суд Москвы приговорил пятерых уроженцев Центральной Азии к трем годам колонии за участие в драке. Все они в августе вышли на свободу после того, как Мосгорсуд зачел им в сроки лишения свободы время нахождения под стражей из расчета - день за 1,5 в колонии общего режима.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Хованское кладбище, Москва

Новости по теме

В России
В драке с футболистами Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника МинпромторгаВ драке с футболистами Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника Минпромторга
Оба пострадавших обратились за помощью к врачам, а потом в полициюПодробнее
 Кокорин и Мамаев подрались с федеральным чиновником в кафе в центре МосквыКокорин и Мамаев подрались с федеральным чиновником в кафе в центре Москвы
Футболисты вступили с госслужащим в перепалку и ударили его по лицуПодробнее
 Лавров назвал рутинной поездку высланных из Нидерландов россиянЛавров назвал рутинной поездку высланных из Нидерландов россиян
Министр сообщил, что Нидерланды не предоставили доказательств вины российских "специалистов"Подробнее
 Посла Нидерландов вызвали в МИД РФПосла Нидерландов вызвали в МИД РФ
Ранее в Гааге заявили, что четверо россиян пытались получить доступ к информации о гибели малайзийского "Боинга", а также к базе данных ОЗХОПодробнее
Региональные операторы выступили против отмены платы за входящие звонки в национальном роумингеРегиональные операторы выступили против отмены платы за входящие звонки в национальном роуминге
По данным "Ъ", соответствующее письмо направлено в правительство РФПодробнее
 Авиаторы МЧС вывезли детали разбившегося в 40-х годах военного самолетаАвиаторы МЧС вывезли детали разбившегося в 40-х годах военного самолета
По модификации самолета предполагается, что катастрофа произошла не позже 1949 годаПодробнее
 Более 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонииБолее 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонии
Ранее в колонии строго режима несколько десятков осужденных устроили драку, возбуждено уголовное делоПодробнее
 В России вступают в силу новые правила регистрации автомобилейВ России вступают в силу новые правила регистрации автомобилей
Теперь плашки с номерами могут хранить почти годПодробнее
 Ингушский депутат объявил о голосовании по договору о границе с ЧечнейИнгушский депутат объявил о голосовании по договору о границе с Чечней
Пока не ясно, будет ли парламент Ингушетии повторно рассматривать договор о границеПодробнее
 Евкуров заявил о давлении на депутатов перед голосованием по вопросу границы с ЧечнейЕвкуров заявил о давлении на депутатов перед голосованием по вопросу границы с Чечней
Как отметил глава Ингушетии, его оказывали на них ближайшие родственникиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 октября6 фото
08 октября
Фотохроника 8 октября
Лучшие фото недели10 фото
05 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 5 октября5 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМИД РФ объяснил предназначение оборудования, изъятого у россиян в НидерландахВ РоссииВ драке с футболистами Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника МинпромторгаЭкономикаFacebook выпустила свой первый гаджетЭкономикаСбербанк оценил средний доход работающего пенсионера в РФ в 46 тыс. рублейЭкономикаНазваны лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля по экономике В РоссииЛавров назвал рутинной поездку высланных из Нидерландов россиян

Что произошло за день: понедельник, 8 октября

МИД назвал цель поездки высланных из Нидерландов россиян, Мамаев и Кокорин побили чиновников Минпромторга, Facebook представил свой первый гаджет Подробнее

Фотохроника 8 октября

Фотохроника 8 октября6 фото

СМИ узнали о возможной утечке данных пользователей Google+

Итогом этого может стать закрытие одного из самых провальных проектов Google Подробнее

Послу Нидерландов вручили в МИД РФ ответную ноту

Хулио Иглесиас даст юбилейный концерт в Москве

В драке с футболистами Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника Минпромторга

В драке с футболистами Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника МинпромторгаОба пострадавших обратились за помощью к врачам, а потом в полицию Подробнее

Режиссер Кончаловский предложил учредить государственную театральную премию

Facebook выпустила свой первый гаджет

Facebook выпустила свой первый гаджетПод своим брендом компания представила умные экраны Portal с функцией видеозвонков Подробнее

Эрдоган потребовал от Эр-Рияда информацию о пропавшем журналисте The Washington Post

Пашинян договорился с "Процветающей Арменией" о внеочередных парламентских выборах в декабре

Иркутские протестанты проиграли суд энергетикам из-за майнинга биткойнов

Кирилл Клейменов сменит Екатерину Андрееву в качестве ведущего программы "Время"

Для участников и организаторов побоища на Хованском кладбище потребовали до 13 лет колонии

Возле Корсики начали собирать топливо, разлившееся после столкновения двух судов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');