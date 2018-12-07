Украинские консулы посетили четырех арестованных моряков в "Лефортово"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Украинские консулы смогли посетить трех раненых моряков, а также четверых, содержащихся в "Лефортово". Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Вчера консул посетил трех раненых моряков в "Матросской тишине". Сегодня посетил четырех моряков в "Лефортово". Держатся ребята мужественно", - сказал Кирилич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он отметил, что определены даты посещения моряков в "Лефортово".

"10-го числа (консулы) посетят шесть человек, 11-го - шесть человек и 12-го - пять человек", - отметил официальный представитель департамента МИД.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Раненым оказали медпомощь.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

ВМС Украины сообщили в Facebook, что российские береговые посты и порты в Керченском проливе были уведомлены о намерении пройти группой судов по Керчь-Еникальскому каналу в ночь на 25 ноября. "Информация была получена, но ответ не предоставлен", - утверждали представители ВМС Украины.

Инцидент в Керченском проливе стал поводом для введения в ряде областей Украины военного положения. Оно введено на 30 дней в 10 областях. Украинские военные соединения 26 ноября были приведены в полную боевую готовность.

В Киеве считают арестованных в России украинских моряков военнопленными, которые суду не подлежат.

24 украинца, находившихся на судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Моряки этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".