Роскомнадзор заблокировал сайт нового проекта Навального

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор обратился в суд с иском о нарушении правил хранения персональных данных на одном из сайтов оппозиционера Алексея Навального; доступ к сайту ограничен по решению суда, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.

"Мы обратились в Таганский суд Москвы с исковым заявлением в защиту прав неограниченного круга лиц, и суд 4 декабря вынес определение о применении предварительных обеспечительных мер, и сегодня мы внесли этот сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - сказал Ампелонский в пятницу.

Он уточнил, что иск подан против регистратора доменного имени сайта 2019.vote - компании Gandi SAS, что является обычной практикой в подобных делах.

По словам Ампелонского, в конце ноября в Роскомнадзор поступили жалобы от граждан на неправомерную обработку этим сайтом персональных данных. По итогам проверки Роскомнадзором были обнаружены нарушения.

"Основные из них заключаются в том, что на сайте не прописана политика конфиденциальности, форма согласия на обработку персональных данных не соответствует установленным законом требованиям. Кроме того, есть основания полагать, что базы с персональными данными россиян хранятся на территории другого государства, за пределами РФ", - сказал пресс-секретарь Роскомнадзора.

Ампелонский добавил, что 14 декабря Таганский суд Москвы рассмотрит исковое заявление Роскомнадзора к оператору данного сайта по существу.

По адресу 2019.vote расположен проект Навального "Умное голосование", который оппозиционер запустил в конце ноября в рамках своей новой концепции поведения избирателей на выборах. По мысли А.Навального избиратели сами могут объединиться, чтобы согласованно отдать свои голоса в поддержку одного из кандидатов - соперников партии власти.