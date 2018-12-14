Навального привлекли третьим лицом к иску Роскомнадзора о блокировке сайта "Умное голосование"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы привлек оппозиционера Алексея Навального в качестве третьего лица по иску Роскомнадзора о нарушении правил хранения персональных данных на одном из его сайтов, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ходатайство о привлечении Навального и ООО "Страна приливов" в качестве третьего лица по делу удовлетворить. Отложить заседание до 19 декабря, 10:00", - огласила судья Ольга Синельникова в пятницу.

Суд также принял уточненное исковое требование регулятора. В нем Роскомнадзор просит суд заблокировать возможные зеркальные копии сайта "Умное голосование". Представитель ведомства отметил, что деятельность данного сайта "осуществляется с нарушением прав граждан в области персональных данных".

Как пояснил судье представитель Навального, компания "Страна приливов", которая принадлежит оппозиционеру, является оператором данных сайта его нового проекта. В связи с этим он обратился в суд с просьбой привлечь Навального и данную компанию в качестве третьих лиц.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор обратился в суд с исковым заявлением в защиту прав неограниченного круга лиц. Пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский рассказал "Интерфаксу", что 4 декабря Таганский суд вынес определение о применении предварительных обеспечительных мер, в связи с чем 7 декабря РКН внес данный сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Он уточнил, что иск подан против регистратора доменного имени сайта 2019.vote - компании Gandi SAS, что является обычной практикой в подобных делах.

По словам Ампелонского, в конце ноября в Роскомнадзор поступили жалобы от граждан на неправомерную обработку этим сайтом персональных данных. По итогам проверки Роскомнадзором были обнаружены нарушения. В том числе на сайте не прописана политика конфиденциальности, а форма согласия на обработку персональных данных не соответствует установленным требованиям.

По адресу 2019.vote расположен проект Навального "Умное голосование", который оппозиционер запустил в конце ноября в рамках своей новой концепции поведения избирателей на выборах. По мысли Навального избиратели сами могут объединиться, чтобы согласованно отдать свои голоса в поддержку одного из кандидатов - соперников партии власти.