Причиной взрыва газа в доме в Сочи стала несанкционированная наладка оборудования

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Адлерском районе Сочи при наладке индивидуального газового оборудования в двенадцатиэтажном доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в пятницу.

"По предварительной информации, разрушений несущих конструкций нет. Повреждено остекление", - говорится в сообщении.

На место ЧП направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Также на месте работает инспектор надзорной деятельности и профилактической работы.

Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме на улице Гастелло в Адлерском районе Сочи произошел взрыв газа. Пострадал мужчина, которого доставили в больницу.