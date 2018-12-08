Облик космического корабля сверхтяжелого класса представят в 2019 году

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Технический облик космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (СТК) и его экономическое обоснование представят руководству страны в следующем году, сообщили в "Роскосмосе".

"Окончательные варианты технического облика СТК и технико-экономическое обоснование проекта будут доложены руководству страны в начале следующего года", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Согласно отчету ракетно-космической корпорации "Энергия" за 2017 год, российская ракета-носитель (РН) сверхтяжелого класса, создаваемая на основе блоков ракеты-носителя "Союз-5", выйдет на этап летно-конструкторских испытаний в 2028 году.

Ракета будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать выведение пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту.

Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая выведение на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.