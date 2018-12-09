Из-за технического сбоя во второй раз отменен вывод на орбиту американского разведывательного спутника

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В связи с возникшими техническими проблемами за семь секунд до старта в воскресенье был отменен запуск ракеты-носителя Delta IV со спутником в интересах Национального управления военно-космической разведки США, сообщила компания United Launch Alliance.

"Сегодняшний запуск отменен, начался слив криогенного топлива с ракеты-носителя. Новая дата запуска еще не установлена", - говорится в сообщении.

Это уже вторая отмена старта, который первоначально планировался в субботу с авиабазы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

В субботу он был отменен "из-за проблемы с резервной линией связи между центром управления и стартовой площадкой".

United Launch Alliance является совместным предприятием корпораций "Боинг" и "Локхид Мартин", которое осуществляет запуски в интересах американского разведывательного сообщества.

Сведения о секретном спутнике официально не раскрываются. Однако, по имеющимся данным, на эллиптическую полярную орбиту будет выведен очередной разведывательный спутник KH-11 Key Hole ("Замочная скважина") с оптико-электронной аппаратурой. Основная задача спутника заключается в передаче разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображений с ультравысоким разрешением.

Теоретическая разрешающая способность аппаратуры спутника KH-11 составляет приблизительно 15 см. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра - такое же, как на американском космическом телескопе "Хаббл", который в свое время был создан компанией "Локхид Мартин" на основе разведывательного спутника KH-11. По размерам он также напоминает "Хаббл" и имеет длину 19,5 метров, диаметр - около 3 метров.

На данный момент в составе американской орбитальной группировки уже имеются четыре спутника типа KH-11.