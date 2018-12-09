РЖД запланировали до конца года запустить один новый плацкартный вагон

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" планирует до конца года изготовить и запустить один вагон "современного плацкарта" в опытную эксплуатацию, сообщил журналистам директор по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

"Мы же вам уже говорили, что мы представили проект двух купе, этот макет в ближайшие дни окажется на Казанском вокзале. Соберём пожелания наших пассажиров, мы сами видели те моменты, которые надо доработать. Сделаем до конца года один опытный вагон, на разных направлениях его поэксплуатируем, чтобы его доработать, и потом примем решение, как и где мы будем производить модернизацию вагонов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Российские железные дороги" в ближайшие дни поставит на Казанском вокзале макет нового плацкартного вагона.

Новую концепцию и дизайн плацкартных вагонов РЖД представили на выставке "Транспорт России" в ноябре.