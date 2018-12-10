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Газовый баллон взорвался в горящем гараже в Ставрополе, пострадали трое пожарных

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел вечером в воскресенье в гараже в Ставрополе, при тушении в нем взорвался газовый баллон, в результате чего пострадали трое пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В 21:40 поступило сообщение о пожаре в гараже на улице Ленина, в гаражно-строительном кооперативе "Авиатор". При подаче ствола на тушение пожара произошел взрыв газового баллона, который находился в гараже. В результате взрыва пострадали трое пожарных, которые госпитализированы в четвертую городскую больницу краевого центра", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, площадь пожара составила 24 квадратных метра.

"Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России", - отмечается в пресс-релизе.

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Теги: Ставропольский край

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