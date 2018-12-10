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Группировка ВМФ РФ в Крыму усилена новым кораблем с ракетами "Калибр"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Черноморский флот России получит в боевой состав новый малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", сообщили в пресс-службе флота.

Торжественная церемония по приему в состав Черноморского флота новейшего корабля состоялась в понедельник в Севастополе.

Подъем Андреевского флага на новом корабле - "это продолжение реализации планов по модернизации флота", заявил на церемонии командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Александр Моисеев.

Он напомнил, что до конца декабря в состав ЧФ войдет новый патрульный корабль "Василий Быков", в 2019 году - патрульный корабль "Дмитрий Рогачёв", морской тральщик "Иван Антонов" и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта.

"Очевидно, что Черноморский флот становится сильнее, а значит и Россия на южном морском направлении тоже становится сильнее. Уверен, что новый корабль в самые кратчайшие сроки приступит к решению поставленных задач в дальней и ближней морских зонах", - сказал вице-адмирал.

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Это седьмой корабль модернизированной серии "Буян-М", построенный для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита экономической зоны государства.

На прошлой неделе российские военные сообщили, что в Крыму развернут новый противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бал". "Бал" оснащен противокорабельной ракетой Х-35. Предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов.

Комплекс "Бал" способен поражать цели крылатыми ракетами на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.

Ранее в Минобороны РФ уже сообщали, что береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" развернуты на территории Крыма.

В ноябре в Крыму заступил на боевое дежурство четвертый дивизион системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф". Как сообщал "Интерфакс", четвертый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Джанкое (север Крыма), примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее Минобороны РФ поставило на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

Кроме того, военные сообщали о планах развернуть до конца года в Крыму новый дивизион комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С".

В 2019 году в Крыму начнется строительство радиолокационной станции "Воронеж" нового поколения системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщил "Интерфаксу" ранее генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.

"Да, такие планы есть", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли начать строительство станции в 2019 году. С.Боев подтвердил, что станция заменит устаревшую РЛС "Днепр" под Севастополем.

Ранее в Минобороны РФ ранее заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы.

Черноморский флот России за последние годы получил три новых фрегата, шесть дизель-электрических подлодок и несколько малых ракетных кораблей. Все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

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Теги: Крым, Минобороны РФ, Калибр

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