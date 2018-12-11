Жители Курильских островов ощутили четырехбалльное землетрясение

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6, произошедшее в Тихом океане возле Курильских островов, сообщили агентству "Интерфакс" во вторник на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Сейсмическое событие произошло во вторник утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 111 км в 57 км юго-восточнее города Южно-Курильск, расположенного на острове Кунашир", - сказал представитель сейсмостанции.

Он отметил, что жители Южно-Курильска ощутили это землетрясение силой до четырех баллов, а в селе Малокурильское на острове Шикотан оно ощущалось силой в три балла.