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Роскомнадзор рассмотрит административное дело Google

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор во вторник рассмотрит административный протокол, составленный в отношении Google за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.

По его словам, на рассмотрение административного дела, как и ранее на составление протокола о правонарушении в отношении американского IT-гиганта, был приглашен его представитель.

25 октября в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что регулятор зафиксировал неисполнение компанией Google ранее направленного ей требования о подключении к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных сайтов (Единый реестр запрещенной информации). За неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей, отметили в ведомстве.

14 ноября замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин провел переговоры с директором департамента по взаимодействию с органами госвласти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Google Дороном Авни, который должен был передать предложенные регулятором механизмы урегулирования ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии.

15 ноября глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил журналистам, что регулятор продолжит привлекать Google к административным штрафам, если компания не начнет фильтровать в поисковой выдаче запрещенные сайты, выразив надежду, что предложения российской стороны будут восприняты американской компанией.

26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, отмечалось, что рассмотрение протокола о правонарушении по существу состоится в декабре.

Как пояснил "Интерфаксу" пресс-секретарь Роскомнадзора Ампелонский, регулятор в соответствии с законодательством может самостоятельно рассмотреть дело и принять по нему решение, "не нагружая суд". По его словам, при возбуждении административного производства присутствовал представляющий Google юрист, и объяснения компании отражены в протоколе.

Тогда же Субботин отметил, что подключение Google к реестру запрещенных в РФ сайтов не является непреложным требованием, так как главной целью является именно фильтрация поисковой выдачи, и регулятор может снять претензии к Google, если компания найдет для этого другие технические возможности. "Если по другим техническим вариантам мы будем с ними взаимодействовать, если они будут фильтровать поисковую выдачу, то, соответственно, мы, наверное, будем рассматривать вопрос о снятии к ним претензий в отношении подключения к ФГИСу. (. . .) Я не исключаю возможности, что компания сможет избежать штрафа. В любом случае у нас есть наша доказательная база, и мы ждем от Google и иные аргументы, нежели те возражения, которые они нам сегодня дали", - отметил Субботин.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к ФГИС, вступил в силу 26 сентября. Как сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомадзора, тогда же регулятор направил требования о подключении к ФГИС Google, LLC, "Яндексу", "Спутнику" и "Мэйл.Ру". "По состоянию на конец октября все операторы вышеперечисленных поисковых систем, кроме сервиса Google, подключились к ФГИС и выполняют требования законодательства в части прекращения выдачи по запросам пользователей поисковой системы сведений из выгрузки", - отметили в Роскомнадзоре.

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Теги: Роскомнадзор, Google

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