Госдума до конца года рассмотрит закон об отмене национального роуминга

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госдума должна до конца года рассмотреть ряд важных законодательных инициатив, заявил спикер Вячеслав Володин на заседании во вторник.

"Речь идет об отмене национального роуминга", - сказал он.

Спикер назвал эту тему среди важнейших в ряду поднимаемых депутатами и обратил внимание на то, что она обсуждается в парламенте уже много лет.

Сейчас депутаты "выходят на решение", сообщил Володин. Предполагается, что при оплате услуг связи будут применяться единые тарифы, независимо от того, в каком регионе находится абонент, пояснил он.

Он не исключил, что соответствующий проект закона может быть принят Госдумой до окончания осенней сессии в третьем, окончательном, чтении.

Володин назвал еще два законопроекта, принятие которых необходимо ускорить. Это - проект закона о дополнительных мерах по защите журналистов, работающих в горячих точках, а также законопроект об обеспечении жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны цифрового сигнала, доступом к обязательным общедоступным теле- и радиоканалам.