Госдума увеличила МРОТ до 11 тыс. 280 рублей в месяц

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 11 тыс. 163 рублей до 11 тыс. 280 рублей в месяц.

Таким образом, МРОТ увеличен на 1,048 процентов, что составляет 117 рублей.

Последнее повышение МРОТ было в мае этого года, когда минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом. До этого МРОТ составлял 85% от прожиточного минимума.

Новый МРОТ начнет действовать с 1 января 2019 года.

Как сообщили в Госдуме, дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 13,7 млрд рублей.