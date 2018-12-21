Совфед одобрил закон о повышении МРОТ на 117 рублей с нового года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей.

МРОТ увеличивается с 11 тыс. 163 рублей до 11 тыс. 280 рублей в месяц.

Предыдущее повышение МРОТ было в мае текущего года.

Новый МРОТ начнет действовать с 1 января 2019 года.

Как ожидается, дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 13,7 млрд рублей.

"Закон приятный, предновогодний", - сказала перед голосованием спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.