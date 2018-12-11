Кадыров выразил соболезнования родным Алексеевой

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил патриотизм скончавшийся правозащитницы Людмилы Алексеевой.
"Ушла из жизни председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева. Она была патриотом России, многие десятилетия защищала права и свободы граждан, последовательно отстаивала свои взгляды по самым важным для Отечества вопросам", - написал он в своем Telegram-канале во вторник.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Людмилы Михайловны", - добавил Кадыров.