Михаил Федотов предложил реформировать законодательство о митингах

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Арест правозащитника Льва Пономарева диктует необходимость реформы закона "О митингах", считает глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Арест 77-летнего Льва Пономарева ставит вопрос о необходимости совершенствования законодательства о митингах и демонстрациях и формирования культуры свободы собраний - без издевательских отказов в согласовании, без неопознанных казачьих нагаек, без провокаций со стороны организаторов", - сказал Федотов на заседании Совета в Москве.

Он напомнил об эпизоде, связанном с задержанием почти 10 лет назад другой известной правозащитницы, Людмилы Алексеевой, чьи похороны прошли во вторник.

"Людмила Михайловна сама была задержана 31 декабря 2009 года на несогласованной акции на Триумфальной площади. А уже 31 октября следующего года она смогла найти компромисс с московской мэрией и добиться согласования точно такого же митинга на той же самой площади, и полицейские, которые совсем недавно тащили ее в автозак, вкрадчиво повторяли в мегафон (я это слышал собственными ушами): "Граждане, проходите на митинг", - сказал Федотов.

5 декабря Тверской суд Москвы арестовал 77-летнего Льва Пономарева на 25 суток за организацию акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть".