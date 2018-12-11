В Гусь-Хрустальном разбили мемориальную доску Солженицыну накануне 100-летия писателя

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку по факту повреждения в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области мемориальной доски Александру Солженицыну, 100-летие которого отмечают во вторник.

"В настоящее время проводится проверка, направленная на установление лиц, причастных к повреждению мемориальной доски", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

По словам представителя ведомства, заявление о повреждении памятной доски поступило в полицию утром во вторник. Когда неизвестные повредили ее, неизвестно.

Мемориальная доска в честь писателя была установлена в 2013 году в Мезиновской средней школе Гусь-Хрустального района, где Солженицын преподавал до лета 1957 года математику и электротехнику.

В 2013 году на пришкольной территории была восстановлена "Матренина изба", в которой Солженицын жил, работая в Мезиновской школе. Она была воссоздана по макету, хранящемуся в школьном музее, по воспоминаниям местных жителей и фотографиям самого писателя. В октябре того же года возле школы был открыт первый в мире памятник Солженицыну. Второй установлен в Вермонте (США), где он с семьей жил в эмиграции, открытие третьего состоялось 11 декабря 2018 года в Москве.

Александр Солженицын - русский писатель, драматург, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Лауреат Нобелевской премии по литературе. Диссидент, в течение нескольких десятилетий активно выступавший против коммунистических идей, политического строя СССР и политики его властей.