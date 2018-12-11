В Саратовской области задержаны высокопоставленные наркополицейские

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ по Саратовской области задержали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Энгельсское", его заместителя и оперативного сотрудника, сообщает пресс-служба УФСБ во вторник.

По версии следствия, задержанные могут быть причастны "к превышению должностных полномочий, сопряженному с применением насилия или угрозой его применения в отношении граждан". В отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по п. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД региона, по данному факту проводится служебная проверка.

"Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел, понесут наказание в соответствии с законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности",- говорится в пресс-релизе.