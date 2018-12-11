Сотрудник Минтруда РФ пострадал из-за неисправного лифта

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Лифт вышел из строя в здании Минтруда России на улице Ильинка в Москве, пострадал сотрудник ведомства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда.

"Сегодня в Минтруде России вышел из строя один из лифтов. Пострадал один работник министерства. В настоящее время он находится в учреждении здравоохранения, где проходит диагностику состояния организма", - сообщили агентству в пресс-службе во вторник.

"Минтрудом России будет проведено расследование несчастного случая на производстве", - отметили в ведомстве.

Ранее телеканал "Рен-ТВ" сообщил, что в здании Минтруда упал лифт. По сведениям журналистов кабина пролетела четыре этажа, в результате инцидента пострадал один человек, которому потребовалась медицинская помощь.