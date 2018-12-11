Россиянка установила новый рекорд по количеству стрижек

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Новый рекорд по количеству стрижек за 24 часа установлен в российской столице. Мастер барбершопа "Black Bear" Анна Алпатова за сутки подстригла 49 человек, не прерываясь на сон и приемы пищи.

Книга Рекордов России пополнилась пунктом: "Набольшие количество стрижек за 24 часа". Мастер барбершопа "Black Bear" Анна Алпатова за сутки подстригла 49 человек, не прерываясь на сон и приемы пищи. Примечательно, что впервые в истории такой рекорд ставит барбер-девушка.

Новый рекорд зафиксирован представителем Книги Рекордов России.

Подробный пресс-релиз и фотографии мы заботливо прикрепили для вас в аттче. Благодарим за поддержку российских рекордсменов!