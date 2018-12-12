В омской многоэтажке произошел взрыв бытового газа

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме в Октябрьском округе Омска, сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

"Пожар ликвидирован в 7:45 местного времени (4:45 мск)", - говорится в сообщении.

"Пострадавших нет", - добавила пресс-служба регионального управления.

В результате пожара 48 жильцов эвакуировались самостоятельно, 6 были спасены звеньями газодымозащитной службы и 5 - по коленчатому подъемнику.

Также уточняется, что взрыв газа остается предварительной версией ЧП. Окончательные данные будут известны после экспертизы.

Сообщение о хлопке бытового газа и проследовавшем пожаре в Октябрьском округе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Омской области в 4:37 местного времени (1:37 мск). К ликвидации последствий аварийной ситуации от МЧС России привлекались 54 человека личного состава и 13 единиц техники.