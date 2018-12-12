На Ставрополье арестован участник банды Басаева

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Ессентукский городской суд взял под стражу Шамиля Казбулатова, который подозревается в нападении на псковских десантников 6-й роты в 2000 году, и был задержан накануне. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

"В среду вечером суд заключил под стражу Ш.Казбулатова на два месяца до 11 февраля 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержан гражданин РФ Казбулатов 1972 года рождения. Ему вменяется вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих (статья 279 УК РФ, часть 2 статьи 209 УК РФ, статья 317 УК РФ).

В Главном следственном управлении СК по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения в 2000 году в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни, объединенной вооруженной бандой под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ, в ходе которого погибли 84 военнослужащих, а четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.

29 ноября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании двух участников нападения на 6-ю роту десантников в Чечне в 2000 году.