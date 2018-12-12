МВД закупит партию мощных электрошокеров

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел РФ закупит до мая 2019 года 8 тысяч комплектов электрошокеров, способных обезвредить правонарушителя с расстояния нескольких метров.

Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", министерство закупит у единственного поставщика - ООО "Март Групп" электрошоковое устройство автономный искровой разрядник "АИР-107У".

Согласно контракту, компания обязана поставить ведомству 8 тыс. 99 комплектов электрошокеров на сумму 80,8 млн рублей (стоимость одного комплекта - 9977 руб.) в два этапа - 1500 комплектов до 20 декабря этого года и 6600 - до 30 апреля 2019 года.

"Электрошоковое устройство предназначено для контактно-дистанционного нелетального воздействия на правонарушителей сериями коротких электрических разрядов тока высокого напряжения", - говорится в характеристике товара.

В нем отмечается, что корпус выполнен в виде трубки длинной 34 см, в нем предусмотрен "антивыхватыватель", препятствующий отъему шокера у пользователя.

Диапазон напряжения искрового разряда на электродах составляет 70 - 120 тыс. вольт (7-12 кВ) (максимально разрешенное напряжение электрошокеров в свободной продаже в РФ не превышает 90 кВ).

Наконечник шокера позволяет подсоединить дистанционный картридж, поражающий правонарушителя на расстоянии до 4,5 метров путем выбрасывания токоведущих проводников.

Поставляемый товар состоит на вооружении органов внутренних дел РФ в соответствии с распоряжением правительства РФ и соответствует требованиям нормативно-технической документации, отмечается в контракте.

В этом году МВД объявляло пять аналогичных закупок на общую сумму почти 0,5 млрд рублей.