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Двое полицейских погибли в Назрани при подрыве автомобиля

Есть обновление от 20:26

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Назрани (Ингушетия) подорван автомобиль, есть погибшие, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"В Назрани недалеко от торгового центра "Ковчег" подорван легковой автомобиль. По предварительной информации, погибли двое полицейских", - сказал собеседник агентства.

По некоторым данным, в машину была заброшена граната. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.

Другой источник сообщал "Интерфаксу", что двое сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате взрыва гранаты в Назрани. "Предварительно произошел взрыв гранаты, пострадали двое сотрудников правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал о ранении двух человек в результате взрыва в районе одного из рынков Назрани. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, говорил собеседник агентства.

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Теги: Назрань
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