Источник сообщил об одном погибшем и двоих пострадавших при взрыве в Назрани

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В результате подрыва автомобиля в Назрани (Ингушетия) погиб один человек, двое сотрудников правоохранительных органов получили тяжелые травмы и доставлены в больницу, сообщил агентству "Интерфакс" источник в силовых структурах региона

"По имеющейся на текущий момент предварительной информации, при подрыве автомашины погиб один человек, двое омоновцев с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую республиканскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое", - сказал источник.

При этом он отметил, что личность погибшего устанавливается, пока нет информации о том, являлся ли он сотрудником правоохранительных органов.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что при взрыве погибли двое сотрудников правоохранительных органов. По его данным, инцидент произошел недалеко от торгового центра "Ковчег", в легковую машину была брошена граната.