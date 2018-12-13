Более 100 тысяч жителей Чечни остались без света

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Отключение энергоснабжения произошло в ночь на четверг в Чеченской республике, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
"Без электроснабжения остались бытовые потребители Ачхой-Мартановского, Сунженского и части Урус-Мартановского районов (около 100 100 человек). Мощность отключенных потребителей - 17 МВт", - говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, отключения произошли на ряде высоковольтных линий, а также на строящейся Грозненской ТЭЦ.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.