Более 100 тысяч жителей Чечни остались без света

Максимальный возможный штраф за распространение такой информации - 1 млн рублей Подробнее

В Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новости

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предлагает наказывать штрафом или административным арестом за материалы, выражающие неуважение к обществу или власти Подробнее

В СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернете

Путин заявил, что Конституция РФ не закостенелый, а развивающийся организм

Окончательно с форматом электронных водительских документов в ведомстве определятся в 2019 году Подробнее

В ГИБДД закупили планшеты, способные определить личность по фотографии

12 декабря 13:28

В Кремле не согласились с версией Порошенко о произошедшем в Керченском проливе

Украинский президент в интервью американскому телевидению заявил, что 25 ноября у границ России был "акт агрессии и война" Подробнее

12 декабря 11:42

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google

Регулятор напоминает, что компания отказывается фильтровать запрещенный контент Подробнее

12 декабря 09:30

Садовые товарищества обяжут завести счета в банках

Как отмечает "Коммерсантъ", главными кандидатами на обслуживание СНТ являются Почта-банк и Сбербанк, а также Тинькофф-банк Подробнее

12 декабря 02:01

Пробы с обшивки "Союза МС-09" передадут следствию

Образцы попадут на землю 20 декабря Подробнее

11 декабря 19:19

Путин не исключил, что закон о митингах может быть скорректирован

Президент ответил на инициативу главы СПЧ, который указал на необходимость изменений в свете недавнего ареста Льва Пономарева Подробнее

11 декабря 16:16

ВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне самолета