В Чечне устранили аварию, оставившую без электричества более 100 тыс. жителей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Энергоснабжение всех потребителей восстановлено в Чеченской республике после проведения ремонтных работ, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"В 06:16 по Москве высоковольтная линия 110 кВ "Плиево - Самашки" (Л-102) введена в работу, всем потребителям подано напряжение", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь департамент по связям с общественностью ПАО "МРСК Северного Кавказа" сообщает, что на восстановление энергоснабжения специалистам понадобилось больше шести часов, работы осложнялись ночным временем суток.

Ранее сообщалось, что более 100 тыс. человек в Чеченской республике остались без энергоснабжения в ночь на четверг. В зону отключения попали жители Мартановского, Сунженского и части Урус-Мартановского районов.