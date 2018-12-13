Полиция изъяла в Красноярске более 32 тысяч литров контрафактного алкоголя

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Красноярские полицейские обнаружили в двух районах города склады с контрафактным алкоголем, а также работающую автоматизированную линию для его розлива, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МВД России по краю.

"В складских помещениях на территории трех баз в Кировском и Железнодорожном районах Красноярска оперативники обнаружили и изъяли бутылки с различными спиртными напитками, имеющими признаки подделки, а также емкости со спиртосодержащей жидкостью, подготовленной к розливу, пустую тару, этикетки, крышки. В одном из складских помещений функционировала автоматизированная линия для розлива контрафактной продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий объем изъятой спиртосодержащей жидкости составил более 32 тысяч литров.

В производстве нелегального алкоголя подозревается 44-летний житель Красноярска, он задержан.

Уголовное дело возбуждено по статье "Производство немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы со штрафом.

В настоящее время оперативники устанавливают каналы поставки и места реализации контрафактного алкоголя.