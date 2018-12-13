В ГИБДД закупили планшеты, способные определить личность по фотографии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что ведомство закупило и направило в регионы 21,7 тысяч планшетов, определяющих по фотографии личность человека, сообщает в четверг "Коммерсант".

С форматом электронных водительских документов ведомство определить окончательно в 2019 году.

"Электронные водительские удостоверения могут быть, и свидетельство о транспортном средстве тоже, - сказал Черников. - Бумажные документы останутся как юридически значимые, но при движении можно будет использовать их в электронном виде".

"Программный продукт сделан таким образом, что мы уже можем сфотографировать водителя и видеть выгрузку информации по нему, его историю, все вопросы, которые ему предъявляются при дорожном движении", - рассказал Михаил Черников.

В ГИБДД в то же время отметили, что в ведомстве не обладают всеми сведениями о водителях, в частности медицинских противопоказаниях к управлению транспортом или данных об учете в наркодиспансерах.

"Коммерсант" напоминает, что переход на электронные водительские документы ведется с 2015 года. Сейчас водители могут оформить полис ОСАГО в электронном виде, а с 8 декабря могут предъявлять его электронную версию.