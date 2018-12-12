Глава ГИБДД заверил в оперативности приема жалоб на штрафы через интернет

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Система досрочного обжалования штрафов водителями уже работает на портале Госуслуг и сайте Госавтоинспекции, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

"Конечно, уже можно. Мы стараемся сделать это через портал Госуслуг, где можно обжаловать постановления, вынесенные в автоматическом режиме. Кроме того, любой гражданин может подать жалобу через портал Госавтоинспекции и мы ее рассмотрим оперативно и в срок", - сказал Черников журналистам в среду.

"Зачастую бывает, что временные промежутки не дают возможности обжаловать штраф вовремя, но законопроект, который был принят сегодня, дает такие расширенные полномочия (об увеличении срока оплаты штрафа со скидкой - ИФ)", - добавил он.

Ранее в среду Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает, что 20-дневный срок для уплаты административного штрафа в размере половины его суммы подлежит восстановлению по ходатайству оштрафованного лица, если почтовое отправление поступило позже этого срока.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Российской газете" предложила сделать возможность обжалования водителями неверно выписанных штрафов за нарушение ПДД через интернет реально работающим механизмом, а не просто формально существующей опцией.