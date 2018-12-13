Рекламу пива предложили вернуть на ТВ после Нового года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в четверг одобрил для первого чтения законопроект, сохраняющий рекламу пива на телевидении и радио после 2019 года.

С законодательной инициативой выступил член комитета по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия").

Автор, в частности, предложил исключить из законодательства принятые ранее нормы, "отменяющие с 1 января 2019 года возможность размещения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, в телепрограммах во время трансляций в прямом эфире или в записи спортивных соревнований (в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок) и на телеканалах, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера".

Кроме того, предлагается сохранить "возможность размещения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, в периодических печатных изданиях". Законопроект также разрешает распространение рекламы пива на телевидении и радио "в ночное время с 23:00 до 7:00 по местному времени".

В проекте закона предлагается отменить запрет на использование в рекламе алкогольной продукции образов людей и животных, за исключением несовершеннолетних.

В рамках обсуждения инициативы ее автор заявил, что лоббирует интересы медиаиндустрии: "За этим стоят интересы сотен тысяч семей, людей, журналистов, сегодня в региональных компаниях происходит вымывание сотрудников, очень низкие зарплаты, и отрасль в целом стагнирует; я безусловно, лоббирую интересы медиаиндустрии и не стесняюсь этого".

Члены комитета проголосовали поддержку представления законопроекта для первого чтения.