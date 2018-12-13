Мужчина в Ростовской области в суде ранил ножом пристава и полицейского

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина ударил в грудь ножом судебного пристава в Ростовской области, а затем ранил полицейского, пытаясь скрыться с места преступления, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"В четверг подозреваемый зашел здание Батайского городского суда, где нанес удар ножом в область груди судебному приставу, находящемуся при исполнении должностных обязанностей. После этого подозреваемый покинул помещения суда и, удерживая в руке нож, попытался скрыться. В ходе задержания он нанес удар ножом сотруднику полиции", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан. "По предварительным данным, он состоит на учете у врача-психиатра", - сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).