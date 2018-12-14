В Минздраве пока не определились с закупками лекарств для ВИЧ-инфицированных

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Планы закупок лекарств для лечения гепатитов ВИЧ-инфицированных пока не определены, но с каждым годом количество закупаемых препаратов увеличивается, заявили в Минздраве.

"Мы закупаем линии терапии, исходя из потребности субъектов, а субъекты формируют (свои потребности - ИФ) исходя из схем лечения. Планы закупок, планы-графики еще не публиковались", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава в пятницу.

Там уточнили, что Минздрав с 2017 года организует процедуры закупок и поставок в субъекты Российской Федерации препаратов для лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С.

"Минздравом впервые за последние три года включены в перечень ЖНВЛП препараты неинтерфероновой терапии: в 2016 - симепревир, в 2017 - даклатасвир, дасабувир, в 2018 - нарлапревир, в 2019 - софосбувир, элсульфавирин", - отметили в министерстве.

"В 2017 закуплено препаратов на сумму 279 млн руб, а в 2018 - 1078 млн рублей, за один год произошло увеличение в 3,8 раз!" - сказали в министерстве.

Ранее "Ведомости" написали о том, что на закупку интерферонов и противовирусных препаратов для лечения гепатитов у ВИЧ-инфицированных Минздрав потратит 473 млн рублей против 1,1 млрд в этом году, обеспечив лечение 430 человек. При этом современными неинтерфероновыми препаратами обеспечат 100 человек вместо 748, как в этом году.

По разным данным, число ВИЧ-инфицированных в России от 700 тысяч до почти 1 млн человек. Из них, по данным "Ведомостей", около трети болеют гепатитами.

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Вадим Покровский заявлял "Интерфаксу", что устаревшие препараты вызывают серьезные побочные эффекты - от неврологических до облысения.