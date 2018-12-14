Ессентукский суд счел законным отказ в возбуждении дела об исчезновении 27 жителей Чечни

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ессентукский городской суд (Ставропольский край) счел правомерным вынесенный следователем отказ в возбуждении уголовного дела по публикации "Новой газеты", в которой сообщалось о казни без суда и следствия нескольких десятков жителей Чечни.

О соответствующем решении агентству "Интерфакс" рассказали в пресс-службе краевого суда.

"Новая газета" в июле 2017 года опубликовала материал, согласно которому в ночь на 26 января в Чечне были убиты, по меньшей мере, 27 человек, которых в разное время задержали по неопределенным причинам.

По данным правозащитного центра "Мемориал", в Ессентукском городском суде в порядке ст. 125 УПК РФ рассматривалась жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела в интересах жителей, сообщавших об исчезновении родственников после задержания полицией, а также в интересах сотрудников "Новой газеты" и якобы убитых людей.

По данным правозащитной организации, люди, фигурирующие в списке исчезнувших, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Чечни в декабре 2016 года - январе 2017 года. Главное следственное управление СК РФ по СКФО семь раз выносило постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.