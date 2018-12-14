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Путин вновь проведет ежегодную встречу со СМИ в Центре международной торговли на Пресне

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, запланированная на 20 декабря, вновь пройдет в Центре международной торговли, сообщила пресс-служба Кремля.

По традиции встреча с прессой начнется в полдень.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР (http://www.otr-online.ru/online/), говорится в сообщении пресс-службы президента.

Перевод пресс-конференции будет осуществляться на английский, французский и немецкий языки.

Это будет 14-я пресс-конференция Путина на посту президента РФ. В прошлом году она собрала рекордное число представителей российских и иностранных СМИ - более 1600.

В этом году, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это число будет еще выше.

Традиционно общение В.Путина с журналистами продолжается несколько часов. Рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут, в течение которых глава государства ответил более чем на 100 вопросов.

В прошлом году пресс-конференция длилась 3 часа 42 минуты, за это время журналисты успели задать главе государства 65 вопросов.

Обычно пресс-конференция проводится в четверг, в декабре. Исключением стал 2016 год, когда пресс-конференция президента была перенесена по его личному решению: Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова.

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Теги: Владимир Путин
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