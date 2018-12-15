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Летевший из Лондона "Боинг" экстренно сел в "Домодедово" из-за приступа у пассажирки

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире пассажирский авиалайнер "Боинг 787 Дримлайнер" прервал полет из Лондона в Гонконг и сел в московском аэропорту "Домодедово" из-за необходимости госпитализации пассажирки.

"Утром в субботу командир "Боинг 787" авиакомпании Virgin, направлявшегося из Лондона в Гонконг, находясь в воздушном пространстве России, в экстренном порядке запросил посадку. Одной из пассажирок - гражданке Австралии - на борту стало плохо. Медики из числа пассажиров помочь ей не смогли. Состояние женщины резко ухудшалось", - сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

Единственным аэропортом поблизости, способным принять лайнер такого типа оказался "Домодедово".

"Выработка топлива на лайнере такого типа заняла бы много времени. Поэтому экипаж перед посадкой решил сбросить излишки топлива воздухе. После этого самолет удалось благополучно посадить. Борт на перроне встречали медики, которые незамедлительно госпитализировали женщину", - сказал собеседник агентства.

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Теги: Домодедово
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