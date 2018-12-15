МОК подтвердил затребование медалей спорстменов РФ, обвиненных в нарушениях в ОИ-2014

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал вернуть медали всех 11 российских спортсменов, в отношении которых Спортивный арбитражный (CAS) суд вынес решения об антидопинговых нарушениях во время Игр в Сочи.

"МОК запросил вернуть медали всех 11 российских спортсменов, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и у партнеров по команде в их командных соревнованиях", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МОК в субботу.

CAS частично удовлетворил апелляции 11 россиян на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи, отменив их пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр в Пхенчхане. При этом их результаты на Олимпиаде в Сочи остались аннулированы. Эти спортсмены: бобслеисты - Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, лыжницы - Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки - Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок.