Жертвами пожара в Башкирии стали трое детей

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на воскресенье в жилом доме в селе Кандры Туймазинского района Башкирии, на месте найдены тела троих детей, сообщает республиканское ГУ МЧС России.

Согласно сообщению, информация о пожаре поступила к спасателям в 2:53 по Москве.

"По прибытию к месту вызова установлено, что происходит открытое горение жилого шпального дома размером 8х10 метров. Площадь пожара составила 80 квадратных метров", - сообщает ГУ МЧС.

В 03:09 пожар был локализован, в 04:00 ликвидировано открытое горение.

"В ходе разбора места пожара обнаружены три погибших ребёнка", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, там же находится начальник ГУ МЧС по Башкирии Марат Латыпов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.