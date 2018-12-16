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Кожемяко лидирует с большим отрывом на выборах губернатора Приморья

Есть обновление от 14:16

Центризбирком посчитал уже 14,5% голосов

Кожемяко лидирует с большим отрывом на выборах губернатора Приморья
Повторные выборы губернатора Приморья во Владивостоке
Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Врио главы Приморского края Олег Кожемяко набирает на повторных выборах губернатора региона 68,84% после подсчета 14,53 % протоколов участковых избирательных комиссий.

Согласно предварительным итогам голосования, размещенным на сайте Центризбиркома РФ, за Кожемяко отдали свои голоса 6 тыс. 35 человек или 68,84 % избирателей при обработке 14,53 % протоколов.

За кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко отдали свои голоса 1 тыс. 420 человек или 16,2% избирателей.

За Розу Чемерис от партии "За женщин России" проголосовали 372 человека или 4,24%, за Алексея Тимченко от "Партии Роста" свои голоса отдали 282 человека или 3,22 %.

По данным крайизбиркома, за два часа до закрытия участков, на 18:00 местного времени (11:00 по Москве), явка избирателей составила около 40%, что на 13% больше, чем на это же время на выборах 9 сентября.

По оценкам ЦИК, повторные выборы губернатора в Приморье прошли организованно, без эксцессов, избиратели голосовали активнее, чем на досрочных выборах губернатора региона в сентябре.

Как сообщалось, избирательные участки в Приморском крае закрылись в 20:00 по местному времени (13:00 по Москве).

На пост главы Приморья претендуют четыре кандидата - депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, врио главы края, самовыдвиженец Олег Кожемяко, глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко от "Партии Роста", депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия "За женщин России". Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов.

Первую попытку избрать в Приморском крае губернатора предприняли в сентябре. Выборы проходили в два тура. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио главы региона был назначен Олег Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области.

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Теги: Приморье, Приморский край

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