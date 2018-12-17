Оппозиционер из Сибири получил политическое убежище в Литве

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Литва предоставила политическое убежище бывшему журналисту, оппозиционному активисту из России Алексею Шитику.

"Могу подтвердить, что ему было предоставлено политическое убежище", - сказала агентству BNS директор Департамента миграции (ДМ) Литвы Эвелина Гудзинскайте.

Шитик в сентябре приехал в Литву из Сибири. Политическое убежище ему было предоставлено на минувшей неделе.

Ранее россиянин работал журналистом-расследователем. В 2017 году он участвовал в выборах мэра города Асино (Томская область РФ) при поддержке партии "Яблоко" и набрал 25% голосов.

Шитик рассказал радио "Радио Свободная Европа", что покинул Россию из-за угроз от неизвестных лиц. Он также опасался, что против него в РФ могут возбудить уголовное дело.

В этом году Литва предоставила убежище 25 гражданам России.