Житель Копейска получил условный срок за антиправославный пост и шпионские видеокамеры

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Копейский городской суд (Челябинская область) приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя за возбуждение вражды в Интернете и приобретение шпионских устройств. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.

По данным ведомства, мужчина четыре года назад разместил на своей странице в соцсети изображение с текстом, содержащим негативную оценку православных общин.

В ходе следствия также выяснилось, что он купил через Интернет специальные технические средства слежения - видеокамеры с микрофоном, встроенные в зажигалку, авторучку и пульт управления от автомобиля.

Суд признан его виновным по статьям 282 (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти, вражды, а также унижения достоинства по признакам отношения к религии с использованием сети "Интернет") и 138.1 (незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации) УК РФ.