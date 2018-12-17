Бывший сотрудник колонии в Марий Эл осужден за ранение ножом заключенного

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Марий Эл приговорил к трем годам лишения свободы сотрудника одной из исправительных колоний за ранение заключенного.

На сайте республиканской прокуратуры сообщается в понедельник, что в декабре 2017 года младший инспектор участка колонии-поселения при исправительном учреждении №5 ударил ножом в руку осужденного за несвоевременную уборку территории от снега.

Суд квалифицировал действия 27-летнего бывшего инспектора по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Кроме того, он на два года лишен права занимать определенные должности на госслужбе.